Путешествие для туроператоров из столицы и регионов России организовал Центр развития культуры и туризма Липецкой области. Профессионалы высоко оценили маршрут и точки показа. Они познакомились с новым гастрономическим туром, специально разработанным к сезону 2022 года. Чтобы потом успешно транслировать все детали посещения местных локаций.

Программа тура составлена таким образом, чтобы за два дня гости смогли оценить инфраструктуру, уровень сервиса, качество ресторанного обслуживания и особенности местной кухни, познакомиться с точками показа и работой наших экскурсоводов – составить полную картину о возможностях гастрономического туризма в Липецкой области.

Гости посетили ресторан парка «Кудыкина гора», который представил локаворскую домашнюю кухню, которая органично совмещает сезонность, местные продукты, традиционные рецепты и современные тренды. Туроператоры отметили, что их приятно удивило разнообразие и премиум-качество продукции местного производства: сыры, кофе, полезные сладости, свежая выпечка по семейным рецептам, сыродавленное масло с различными добавками – и это далеко не всё, чем богат наш регион.

«Новый гастрономический тур помогает презентовать и продвигать натуральные фермерские продукты высочайшего качества – в нашем регионе таких производств много. И они уже заслужили признание по стране. Приятно отметить, что профессионалы туристического бизнеса по достоинству оценили предложенный маршрут и в целом охарактеризовали пребывание на Липецкой Земле как два счастливых дня», – отметила директор Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд.

В ближайшее время после экспертной оценки новый гастрономический тур будет опубликован на сайте liptur.ru, и отправиться по пути первопроходцев-туроператоров смогут все желающие. «У Липецкой области есть хорошие возможности для развития гастрономического туризма. Мы поддерживаем это направление», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.