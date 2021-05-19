Финал областного фестиваля по спортивному ориентированию в рамках Всероссийских массовых соревнований «Российский азимут» пройдет 23 мая близ Липецка. В этот день по всей стране на старт выйдут десятки тысяч человек, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомится с увлекательным видом спорта. «Такие состязания по-настоящему объединяют людей, формируют здоровое поколение. А хорошая физическая подготовка и приверженность к спорту во многом определяют успех в жизни», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, масштабный ежегодный спортивный праздник нацелен на пропаганду здорового образа жизни среди липчан, привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризацию спортивного ориентирования.

Соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Они пройдут в восьми возрастных группах – от 10 до 80 лет. При этом стать участниками фестиваля могут все желающие независимо от возраста, опыта занятий спортивным ориентированием и физической подготовленности. Им будут предложены оптимальные дистанции в соответствии с возможностями.

Программа соревнований:

08.30 – 11.00 Регистрация участников в день соревнований

11.00 – 11.45 Распределение участников по стартовым карманам

11.45 – 12.00 Старт

12.00 – 13.30 Соревнования в каждой возрастной категории

13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей и призёров

Перед стартом каждому участнику выдается карта с нанесенным местом старта, финиша и контрольными пунктами. Задача участника, состоит в том, чтобы спроектировать порядок прохождения контрольных пунктов и завершить дистанцию за минимально возможное время, пройдя все заданные точки. Лучшие спортсмены в своих возрастных группах получат кубки, дипломы и медали.

Соревнования состоятся в Плехановском лесничестве, район Матырского водохранилища, 308-й км трассы Р-119 (Орел-Тамбов), поворот на санаторий «Парус». Далее по дороге в сторону «Паруса» 300 метров. Можно доехать автобусом №43 от автостанции «Сокол». Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учетом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. На месте проведения будет действовать масочный режим.