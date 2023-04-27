Семинар «Экспортная поддержка компаний Липецкой области» прошел на заседании Клуба экспортеров региона. Участие в нем приняли более 30 экспортно-ориентированных компаний региона.

Ряд компаний вынуждены отказываться от сотрудничества с иностранными партнерами из-за нехватки опыта, наличия актуальной информации или сложности в оценке своего продукта. Между тем многие российские товары и услуги способны составить достойную конкуренцию известным мировым брендам. Субъективные причины зачастую тормозят развитие российского несырьевого экспорта. Начинающие и действующие экспортеры получили кейс актуальных рекомендаций по внешнеэкономической деятельности от федеральных и региональных экспертов.

«В Липецкой области постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства. Они позволяют расширить географию сбыта товаров, повысить конкурентоспособность липецкой продукции, а значит придать импульс экономическому росту региона, а также укрепить репутацию инвестиционного потенциала», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Ключевой темой повестки Клуба экспортеров стало выступление руководителя проекта по развитию регионального бизнеса АО «Российский экспортный центр» Дениса Бадекина. Интерактивный формат позволил не только ближе познакомиться с финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки РЭЦ, но и задать любые вопросы, касающиеся экспортной деятельности. В основном они сводились к процедуре преодоления барьеров по получению сертификатов и обеспечению портфелем компетенций для выхода на внешние рынки.

О проводимых образовательных программах Школы экспорта РЭЦ рассказал директор по организации обучения АНО ДПО «Школа экспорта» АО «Российский экспортный центр» Муталиб Курахов. Школа экспорта РЭЦ оказывает информационно-образовательную поддержку экспортно-ориентированным компаниям для выхода на международный уровень торговли. Школа не только обучает действующих и потенциальных экспортеров в рамках своих стандартных курсов, но и запустила акселерационные программы, которые могут помочь предпринимателям повысить эффективность экспортных поставок.

Мероприятие даёт уникальную возможность как начинающим экспортерам, так и компаниям Липецкой области, активно осуществляющим экспортную деятельность, получить практические знания, а также повысить уровень информированности о мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической деятельности.