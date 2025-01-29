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Липецкая область по итогам 2024 года вошла в число регионов-лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 – целевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина не только высоко оценила вклад региона в развитие экспортного потенциала, но и отметила, что Липецкая область рассматривается как стратегический партнер в обеспечении эффективного функционирования федеральных и региональных механизмов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта.

Липецкая область обеспечила реализацию всех 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 при обязательных 13. Таким образом, регионом перевыполнен план мероприятий по реализации федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в структуру национального проекта.

Региональный экспортный стандарт 2.0 представляет собой набор базовых инструментов, внедрение которых позволяет создать условия для развития экспортной деятельности. Рейтинг эффективности внедрения стандарта представляет собой важный аналитический инструмент, позволяющий оценить продуктивность совместной деятельности центра и регионов в создании условий для раскрытия экспортного потенциала территорий.

«Липецкая область уделяет большое внимание развитию экспортного потенциала всех своих муниципалитетов, поскольку это является вкладом в развитие экономики и, как следствие, процветание территорий», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.