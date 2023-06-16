Делегация российского проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» побывала в Липецкой области. В рамках визита состоялась встреча с начальником управления образования и науки региона Инессой Шуйковой. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве по реализации проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» – Заботливая школа в Липецкой области, который поможет школьникам, находящимся на длительном лечении, получать качественное образование.

Госпитальная школа будет создана на базе Липецкой областной детской больницы, где проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями. Юные жители региона разного возраста смогут не только усваивать новые знания на уроках, но и заниматься в различных кружках. Для этого приобретут специальную мебель. «Очень важно создать таким детям полноценную образовательную среду, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся предоставить им возможности для реализации своего потенциала в плане обучения, социализации и общения».

Обучать детей будет команда педагогов школы №30 Липецка. Учителя прошли стажировку на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина по подготовке к работе с детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских стационарах. Открытие госпитальной школы планируется в сентябре этого года.

Представители делегации встретились с главным врачом областной детской больницы, посетили детское онкологическое отделение и липецкую школу №30. Договор о сотрудничестве поможет обмениваться лучшими образовательными практиками.

Образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» работает с 2014 года. Основная цель – создать полноценную образовательную среду в детских больницах для детей, которые находятся на длительном лечении и не могут учиться в обычных школах или посещать детские сады. Госпитальные школы созданы во многих регионах России, а также в Узбекистане и Кыргызстане.