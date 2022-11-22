Практики волонтерства и студенческих организаций обсудили участники молодежного просветительского форума «Умный маршрут. Социальная активность», организованного Российским обществом «Знание» сегодня в Елецком государственном университете имени И. А. Бунина. «Нам очень приятно принимать «Умный маршрут» именно в Ельце, потому что у нас очень сильны добровольческие традиции. Здесь больше 2000 активных волонтеров: это и медики-волонтеры, и волонтеры Победы, и медиаволонтеры. Замечательно, что у них появилась возможность чему-то поучиться», – отметил глава администрации Ельца Евгений Боровских.

Вводная лекция форума называлась «Быть студентом – это не только про учебу». Эту фразу также можно назвать девизом всего мероприятия. Действительно, за пять-шесть лет, которые молодой человек проводит в вузе, можно не только получить знания по специальности, но и попробовать себя во многих областях. Спикером трека «Коммуникации» выступил тренер Воронежского регионального тренингового центра Константин Пожилых. Он познакомил участников с основами ведения переговоров, принципами осознанной коммуникации и методами, которые помогают «читать» мысли человека по его жестам и поведению. Трек «Молодежные проекты» провел также гость из Воронежа, региональный эксперт по оценке социальных проектов и программ Павел Суханов. Он рассказал, как создать студенческую организацию от идеи до ее воплощения и поддержки мотивации участников. В рамках трека «Добровольчество» ребята смогли задать свои вопросы о волонтерской деятельности представителю Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга, эксперту грантовых конкурсов и международной премии «Мы вместе» Василисе Румянцевой на лекциях «Молодежь и добровольчество» и «Быть волонтером модно». В рамках маршрута по Центральному федеральному округу аналогичные мероприятия пройдут в Тамбове и Москве.

«Современное студенчество – это активные, предприимчивые молодые люди, открытые к новым знаниям. На форуме были предложены интересные площадки, которые не только позволили липецкой молодежи узнать что-то новое, но и дали пищу для размышления, куда можно приложить свои силы, в каком направлении развиваться», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.