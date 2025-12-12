Недавно в Минске на третьем форуме Союзного государства побывала педагог-методист второй Добринской школы Ольга Евгеньевна ПОДХАЛЮЗИНА.

Это не первое её общение с коллегами из братской Республики: вторая Добринская школа уже 4 года входит в состав Ассоциации школ РФ и Беларуси, заключен договор с одной из школ г. Гродно. Сама О.Е. Подхалюзина в рамках этой же ассоциации курирует направление «образование через культуру». Всего в столицу Беларуси от Липецкой области выезжала делегация в составе 4 человек. Помимо Добринского, были ещё представители Елецкого и Задонского районов.

— Это серьёзное мероприятие в Минске под названием «Россия и Беларусь: общая история и судьба» организовало Минпросвещения России при поддержке Центра международного сотрудничества, — рассказывает Ольга Евгеньевна, — участников поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов.

О.Е. Подхалюзина, как и все присутствовавшие там педагоги, внимательно слушали обращение министра, который подчеркнул: форум проводится уже в третий раз, что показывает, как необходимо укреплять единство двух стран, опираясь на общую историю и культуру. Сергей Кравцов обратил внимание на то, насколько сегодня особенно важно сохранять историческую правду и не допускать её искажения. Обязанность взрослых, по его твёрдому убеждению, – передать молодёжи правду о героическом прошлом, о том, как наши народы победили нацизм и помогли сохранить гуманизм в мире. Память о Великой Отечественной войне и общих подвигах — это нравственный ориентир для нас.

Для этого Минпросвещения провело большую работу: систематизировало преподавание истории в школах, разработало и внедрило единую линейку учебников по истории. Это нужно, чтобы обеспечить объективность и достоверность в изложении событий; создать единое образовательное пространство; помочь ученикам сформировать чёткую гражданскую позицию.

Представители Липецкой области, выезжавшие в Республику Беларусь на третий форум Союзного государства. О.Е. Подхалюзина – 2-я слева.

— Ключевыми мероприятиями форума, — продолжает методист второй Добринской школы, — являются: во-первых, акция «Поезд Памяти» — ежегодное мероприятие, которое помогает сохранить память о героизме и жертвах народов России и Беларуси в годы Великой Отечественной войны, во-вторых, собрание Ассоциации школ России и Беларуси, где мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования.

На форуме работали пять тематических секций. Участники поговорили о сохранении исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории; воспитании духовно-нравственных ценностей у молодёжи; нацистском геноциде на территории Беларуси и России; изучении и сохранении археологического наследия; сотрудничестве музеев двух стран.

Также в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось выездное совещание круглого стола по теме: «Союзное государство России и Беларуси: история, современность, вызовы». На нём эксперты поговорили о том, как лучше преподавать историю в России и Беларуси.

На заседании в академии образования г. Минска слово было предоставлено и нашей землячке. Ольга Евгеньевна Подхалюзина в своём выступлении сделала акцент на духовно-нравственном воспитании молодёжи.

— Важно бережно передавать семейные ценности и традиции, — отметила она, — это помогает воспитать в детях человечность. Кроме того, учитель, как и родители, играет ключевую роль в формировании нравственной личности ученика. И обязательно нужно совершенствовать педагогические технологии, которые помогают духовно-нравственному развитию детей.

За активную работу на третьем форуме Союзного государства Добринская школа №2 получила благодарность и право участвовать в работе Совета Ассоциации школ России и Беларуси до 2027 года. Это высокое признание вклада образовательного учреждения из Добринского муниципального округа в будущее двух стран.

***

«Тесное сотрудничество России и Беларуси в области образования и культуры укрепляет дружбу и взаимопонимание между нашими странами. Вместе мы воспитываем поколение, которое будет гордиться своей историей и стремиться к общему благу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.