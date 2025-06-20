Россия – Родина моя!

Так называлась концертная программа, которая была подготовлена добринскими артистами ко Дню России.

Главное действо проходило вечером в парке Молодежи. К шести вечера сюда стали стекаться жители поселка. Кто-то приходил один, другие целыми семьями с детьми. Детвора резвилась на танцевальной площадке. Родители прогуливались по дорожкам парка в ожидании праздничного концерта.

С одним из главных государственных праздников всех поздравил глава Добринского района Александр Пасынков.

— Россия — великая держава, — сказал в своем поздравлении Александр Николаевич, — и у нас есть повод для гордости, потому что мы родились именно здесь. Сила нашего государства — в уважении к великой истории страны, в благодарной памяти о подвигах народа и стремлении сделать все для процветания и преумножения славы России. И очень важен тот факт, что сегодня, в такой знаковый день, мы вручаем паспорта юным добринцам. Для них этот торжественный момент запомнится на всю жизнь. Наша молодежь талантливая, целеустремленная, амбициозная. И уже сейчас каждый из них становится тем человеком, от которого зависит судьба нашего района и Липецкой области.

Затем руководитель муниципалитета вместе с председателем районного Совета депутатов Михаилом Денисовым вручили паспорта, буклет Конституции России и памятные подарки 17 юным жителям Добринского района.

Официальная часть торжества продолжилась большим праздничным концертом. На сцену поочередно выходили музыкальные исполнители и танцевальные коллективы. А после для всех собравшихся была организована дискотека.

“Этот праздник напоминает нам о том, что Россия — это не просто территория на карте, это мы с вами, наши семьи, наши традиции, наша история и культура. Мы гордимся подвигами и достижениями наших предков и стремимся сохранить и приумножить их наследие для будущих поколений. Жители Липецкой области ежедневно трудятся ради процветания и развития региона и всей страны. Спасибо каждому из вас за вклад в наше общее дело. Особую благодарность сегодня выражаю тем, кто стоит на защите нашего мира и безопасности — нашим защитникам, которые делают всё, чтобы Россия была сильной и независимой”, — говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.