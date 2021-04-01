Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По итогам состоявшегося обсуждения с учётом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва – Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва – Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва – Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва – Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва – Коломбо один раз в неделю). Также с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва три раза в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро) и Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград – Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты Правительством ранее). Также будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты ранее, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Также оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учётом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Оперативный штаб напоминает о необходимости иностранным гражданам иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полёта в Россию, и соблюдать иные санитарно-эпидемиологические меры, установленные в Российской Федерации. Российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов. Штаб напоминает также о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью и по возможности воздержаться от поездок за рубеж.