Стратегическая сессия управления социальной политики Липецкой области состоялась в центре «Мой бизнес». В ней приняли участие представители администраций муниципальных районов и городских округов региона, областного управления экономического развития, Государственной инспекции труда в Липецкой области.

«Условия труда – а это и достойная заработная плата, и комфорт, безопасность рабочих мест и процессов, и соблюдение прав работников – напрямую влияют на результаты производства. Совершенствовать системную работу в этой сфере, а также в сфере кадровой обеспеченности региона особенно необходимо сегодня, когда глобальный рынок труда претерпевает изменения. Избежать возможных рисков и эффективно использовать имеющиеся возможности – наша общая задача», — отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Важность такой работы неоднократно подчёркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Для дальнейшего улучшения ситуации в сфере охраны труда необходимо обеспечить в каждой организации реализацию комплекса мероприятий, направленных на предупреждение угрозы жизни и здоровью сотрудников на каждом рабочем месте», – считает руководитель региона.

Индексация заработной платы бюджетных работников, рост минимального размера оплаты труда, вовлечение работодателей в реализацию международной программы по повышению безопасности на производстве «Vision Zero» — «Нулевой травматизм», внедрение информационной системы «Кадры региона» — важные направления в работе, отметили участники встречи.

С 2014 года на 30 % снизилось число несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями. В 3,7 раза вырос объём средств, полученных работодателями в качестве компенсации расходов на профилактику производственного травматизма.

Если говорить о формировании стратегической потребности региона в кадрах, то в этом направлении сделан важный шаг – разработана и внедрена система «Кадры региона». Она позволит прогнозировать возможный спрос и дефицит трудовых ресурсов, снизить затраты на переобучение и переквалификацию сотрудников. В полной мере её потенциал может быть раскрыт только при активном участии работодателей. Участники сессии обсудили ее возможности на соответствующей тематической площадке. Кроме неё работали ещё три, где рассматривались вопросы применения вступившего с 1 марта этого года в законную силу Х раздела Трудового Кодекса России, легализации трудовых отношений и повышения рейтинга региона во всероссийских конкурсах по охране труда.