Представители Липецкой области приняли участие в Демо-дне эффективных региональных практик по направлению роста инвестиций и развитию промышленности, организованном Агентством стратегических инициатив. Мероприятие проходило в Москве при содействии столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

В Демо-дне участвовали более 150 заместителей высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и руководителей исполнительных органов власти по промышленности и инвестициям субъектов из разных регионов. Липецкую область представлял вице-губернатор Сергей Курбатов. Участникам встречи представили лучшие практики и решения, которые находятся на поддержке у Агентства стратегических инициатив, а также реализуются Правительством Москвы с целью их дальнейшего тиражирования. В рамках программы Демо-дня гости столицы побывали в индустриальном парке «Руднево», познакомились с производством современных материалов и нанотехнологий, кластером БПЛА, микроэлектроникой, оптикой и электронной аппаратурой.

«Такие мероприятия помогают регионам внедрять лучшие практики, адаптированные к их специфике. Уверен, эти решения помогут нам в развитии экономики региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.