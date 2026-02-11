Рост, поддержка и новые рабочие места

Минувший год, как и все предыдущие, не разочаровал добринских бизнесменов. О том, как сложился 2025-й год для важного сегмента экономики, рассказала председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Галина Демидова.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретает развитие малого и среднего предпринимательства, являющегося источником пополнения бюджета, занятости населения и социальной стабильности. По итогам 2025 года в нашем округе насчитывалось 870 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), из них 110 — юридические лица и 760 — индивидуальные предприниматели (темп роста к 2024 году -102%). Кроме того, в 2025 году зарегистрировано 2404 самозанятых граждан (не входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

В структуре видов экономической деятельности наибольшее количество субъектов малого бизнеса занято в сфере транспортировки и хранения — 32%, торговле — 30% и в сельском хозяйстве — 12%. Далее идут строительство, обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, предоставление прочих видов услуг.

В истекшем году в малом бизнесе Добринского муниципального округа дополнительно создали новые рабочие места. Таким образом, общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила по округу 4,3 тысячи человек. Развивая малый и средний бизнес, наш округ предоставляет ему финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку. Так, для оказания имущественной поддержки утвержден ряд перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП. Заключено 17 договоров аренды с предпринимателями и самозанятыми.

Консультационную поддержку получили 215 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по проекту «Бизнес-куратор» — 20 субъектов МСП.

НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Наиболее востребованный вид поддержки — финансовый. В 2025 году на поддержку бизнеса было направлено 59,5 миллиона рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (в основном — сельское хозяйство и с/х кооперация).

Была оказана поддержка участнику СВО — ветерану спецоперации, который организовал собственное животноводческое хозяйство, получив грант «Агростартап» в размере пяти миллионов рублей. На эти деньги им закуплен крупный рогатый скот и необходимая техника.

В рамках взаимодействия с областным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 7 предпринимателей нашего округа смогли воспользоваться льготными кредитами на общую сумму 16,5 миллиона рублей.

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федерального проекта «Поддержка самозанятых» была оказана государственная социальная помощь гражданам, заключившим соцконтракты на развитие собственного дела и личного подсобного хозяйства. Всего 176 социальных контрактов на сумму 56,2 миллиона рублей.

ТОРГОВЫХ ТОЧЕК СТАЛО БОЛЬШЕ

Еще один позитивный момент: в прошлом году в округе открылось девятнадцать новых объектов торговли и общественного питания: магазины «Фикс-прайс», «Планета обуви», «Культтовары», «Хозтовары», «Родные просторы», «Ваши продукты», цветочный магазин «Дари красиво», магазин сотовой связи «Билайн», павильоны «Мясной рай» и «Общественное питание» в п. Добринка, павильон «Тамбовский край» в п. Петровский, торговые объекты «Озон» в с. Демшинка, с. Большая Плавица, с. Пушкино, с. Паршиновка, с. Верхняя Матренка, с. Средняя Матренка, с. Нижняя Матренка, два аптечных пункта в п. Добринка. Проведен отбор и заключен договор с ООО «Надежда» на осуществление развозной торговли в отдаленные и малонаселенные пункты округа.

Малый бизнес и сфера торговли активно расширяет бонусную линейку товаров, проводит различные акции, а также увеличивает размер скидок на продукцию.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Кроме того, в целом в экономике по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Добринке построено 24 дома для работников сельского хозяйства и социальной сферы при поддержке сельхозтоваропроизводителей округа. В поселке Плавица на территории микрорайона Речной сдали в эксплуатацию 10 домов, которые были построены ПАО «Добринский сахарный завод» для работников предприятия. В нынешнем году там же будут построены еще 13 домов со всеми удобствами, новоселье в которых до новогодних праздников справят семьи, как заводчан-сахароваров, так и работников ООО «Добрыня» и «Гелиос». В этом плане нам есть чем гордиться. Не случайно Добринский округ является лидером региона по строительству жилья для сотрудников предприятий и организаций.

Это говорит о том, что кадровый вопрос находится в приоритете у главы округа Александра Николаевича Пасынкова.

КУРС — НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

За минувший год на территории муниципалитета было отремонтировано около 15 км автомобильных дорог местного значения, в том числе 12,8 км — в асфальтовом исполнении. И это — без учета объемов дорожного строительства, выполненных за счет федеральных средств.

Сельское хозяйство вновь подтвердило свои лидирующие позиции в области. Добринский каравай по итогам жатвы-2025 получился максимально полновесным, наши аграрии получили более 230 тысяч тонн высококачественного зерна. Не отстали и свекловоды, накопав и отправив на переработку свыше 800 тысяч тонн сладких корнеплодов. Кукурузные наделы в среднем дали на круг от 80 до 100 центнеров зерна, богатого каротином. Порадовал и подсолнечник, одарив селян урожайностью в районе 30 центнеров маслосемян с каждого гектара.

Объем инвестиций от малого бизнеса в экономику округа достиг отметки 776,5 миллиона рублей. Среднемесячная заработная плата в малых предприятиях составила 34 тысячи рублей (темп роста — 106 %). По крупным и средним предприятиям по итогам 10 месяцев — рост заработной платы — 112,6 %.

Среди основных задач на 2026-й год — дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, что должно укреплять аграрный потенциал округа, создавать новые рабочие места в сельской местности, формировать здоровую конкурентную среду, активизировать работу по финансово-кредитной поддержке субъектов МСП совместно с правительством Липецкой области.

В наше непростое время, когда вся страна живет под экономическим давлением недружественных стран, добринский малый и средний бизнес не просто выживает. Он движется по пути роста, создавая благоприятные условия для обеспечения жизнеспособности экономики округа. Особо отмечу неоценимую помощь представителей нашего бизнес-сообщества участникам специальной военной операции. Все то, что необходимо фронту, оперативно закупается, складируется и отправляется «за ленточку». Индивидуальные предприниматели, руководители крестьянско-фермерских хозяйств, независимо от форм собственности, и предприятий переработки стали надежным тылом для СВО. Их труд в тылу кует победу…

Записал Эдуард ДЕМИХОВ.