В регионе

Рост промышленного производства отмечен в Липецкой области

2 часа назад
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Устойчивой рост промышленного производства по итогам двух месяцев 2022 года наблюдается в регионе. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области индекс промышленного производства к уровню января-февраля 2021 года составил 104,2%.

Предприятия увеличили производство одежды (106,6%); обработку древесины (102,7%), производство бумаги и бумажных изделий (111,8%), производство химических веществ и химических продуктов (115,0%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (101,8%), производство резиновых и пластмассовых изделий (114,2%), производство металлургическое (104,7%). Наибольший рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (157,7%), и производстве мебели (153,6%).

«Мы ведём постоянный диалог с предприятиями, работающими в регионе. Рассказываем о мерах поддержки, обсуждаем проблемы и перспективы взаимодействия. Уверен, что при взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться хороших результатов», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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