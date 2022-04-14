Устойчивой рост промышленного производства по итогам двух месяцев 2022 года наблюдается в регионе. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области индекс промышленного производства к уровню января-февраля 2021 года составил 104,2%.

Предприятия увеличили производство одежды (106,6%); обработку древесины (102,7%), производство бумаги и бумажных изделий (111,8%), производство химических веществ и химических продуктов (115,0%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (101,8%), производство резиновых и пластмассовых изделий (114,2%), производство металлургическое (104,7%). Наибольший рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (157,7%), и производстве мебели (153,6%).

«Мы ведём постоянный диалог с предприятиями, работающими в регионе. Рассказываем о мерах поддержки, обсуждаем проблемы и перспективы взаимодействия. Уверен, что при взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться хороших результатов», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.