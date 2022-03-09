Рынок труда в Липецкой области стабилен. Как сообщила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова, служба занятости работает в штатном режиме.

«Массовых запросов от наших жителей по трудоустройству в службу занятости нет. Уровень безработицы за последнюю неделю в Липецкой области не изменился. Безработных в области зарегистрировано около 2 тысяч человек, а вакансий – больше 12 тысяч, в том числе 8 тысяч рабочих специальностей», – отметила Ольга Белоглазова.

Безработным в центрах занятости готовы помочь оформить собственное дело. Для этого предусмотрена субсидия в размере 145 тысяч рублей, условия предоставления которой в 2022 году упростили. Если ранее выплату на открытие своего дела мог получить гражданин, стоящий на учете в центре занятости не менее трех месяцев, то сейчас – сразу после получения статуса «безработный». В качестве вида деятельности достаточно оформить самозанятость.

Также в качестве меры поддержки жители региона могут получить соцконтракт на поиск работы. Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, сумма выплаты составляет 11448 рублей в течение четырех месяцев. Дополнительно гражданин может рассчитывать на материальную помощь в случае переобучения.

По вопросам трудоустройства можно обратиться на многоканальный телефон центра занятости 8 (4742) 37-02-37. «Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум усилий для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.