«Ростелеком» в Липецке подключил первый многоквартирный дом к цифровой платформе «Ростелеком Ключ». Теперь жильцы комплекса «Карамель», расположенного по адресу: проспект Победы, 101, могут дистанционно контролировать территорию многоэтажки.

Цифровой провайдер установил камеры видеонаблюдения по периметру ЖК (жилого комплекса) и внутри подъездов, оснастил каждую входную группу умным домофоном с возможностью удаленного видеовызова на смартфон, оборудовал автоматизированным управлением въезды во двор и подземный паркинг.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Умные сервисы для дома от “Ростелекома” были доступны липчанам и раньше. Но каждая услуга, например, домофония или трансляция с камеры наблюдения, требовала отдельного мобильного приложения. Теперь все составляющие объединены на единой платформе – “Ростелеком Ключ”. Жители ЖК “Карамель” получили возможность пользоваться сразу всем комплексом услуг. Это дистанционное открытие двери подъезда, шлагбаума и ворот подземной парковки, просмотр записи с камер, установленных в лифтах и во дворе. Дом на проспекте Победы стал пилотным для нашего города. Уверен, уже скоро в Липецке будет больше подобных комплексов!».

Инна Верюгина, жительница ЖК «Карамель»:

«Это современное и удобное решение. Приложение стоит на мобильных телефонах у всех членов нашей семьи. Подъезжаешь ко двору, один клик – и ворота открыты. Так же и дверь в подъезд. Кроме того, через приложение “Ростелеком Ключ” нам доступны записи с 22 камер не только в режиме онлайн, но и в архиве за семь дней. Качество картинки отличное! Причем просмотреть изображение с камер можно из любой точки, где бы мы не находились. Главное, чтобы был доступ к интернету».