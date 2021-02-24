Более 50 населенных пунктов Липецкой области получили доступ в интернет от «Ростелекома» по программе «Цифровизация сельских поселений».

Проект, который провайдер реализует совместно с администрацией Липецкой области, стартовал в мае 2020 года. В программу вошли 67 населенных пунктов, в каждом из которых проживают более тысячи человек. В феврале 2021 года современные услуги связи по технологии GPON стали доступны жителям более 10 тысяч домохозяйств в девяти районах региона.

Вот список населенных пунктов: Талицкий Чамлык Добринского района, Махоново и Трубетчино Добровского района, Верхнее Казачье Задонского района, Афанасьево и Измалково Измалковского района, Красное Краснинского района, Троекурово Лебедянского района, Варваро-Борки и Копцевы Хутора Липецкого района, Березовка Тербунского района, Завальное и Куликово Задонского района, Елецкая Лозовка и Новое Дубовое Хлевенского района.

Специалисты компании проложили более 200 километров оптоволокна. GPON гарантирует высокую скорость передачи данных и открывает возможность подключения всего спектра цифровых сервисов провайдера.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Пандемия нам четко дала понять, как важно, чтобы каждый человек, несмотря на место его проживания, имел доступ в Сеть. Вся жизнь проходила онлайн: учеба, работа, досуг, даже консультации врачей. Но еще не у всех жителей Липецкой области есть такая возможность. Поэтому “Ростелеком” совместно с администрацией региона запустил проект по подключению к интернету отдаленных населенных пунктов. По этой программе нам осталось обеспечить цифровыми сервисами еще 16 сельских поселений. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сельчане имели возможность пользоваться такими же услугами связи, как и городские жители».

Татьяна Иванова, житель села Махоново Добровского района:

«Известие о том, что наше село вошло в программу по цифровизации, думаю, обрадовало каждого жителя. Нашего интернета катастрофически не хватало. У меня трое детей, и одновременно играть в онлайн-игры и смотреть сериалы было просто невозможно. Приходилось, не поверите, составлять график, кто и во сколько выходит в интернет. Когда пришел “Ростелеком”, все сразу изменилось».