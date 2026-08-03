Ровенка — сердцу милая сторонка!

25 июля, в последнюю субботу месяца, по доброй традиции в Ровенке отметили День села Село Ровенка — уникальное место, расположенное на стыке трех областей: Тамбовской, Воронежской и Липецкой. Оно всегда славилось своим гостеприимством. На праздник собрались не только те, кто здесь живёт, трудится, воспитывает детей, любит свою малую родину, но и гости.

Мероприятие прошло у сельского клуба и объединило жителей всех возрастных категорий. Старт празднику дали местные работники культуры во главе с заведующим СК А.В. Якимовым. Под его руководством односельчане и гости закружились в большом дружном хороводе, зарядившись общим позитивом!

Яркую концертную программу подарили зрителям талантливые артисты МБУК «Добринская ЦКС» Ольга Матыцина, Алексей Шальнев, Александр Ходыкин. Программа получилась невероятно живой и душевной. Со сцены лились задорные народные песни, трогательные лирические композиции, от которых замирало сердце, и любимые мелодии о родном крае.

Особую мобильность и современный формат празднику придал Автоклуб — многофункциональное передвижное средство, благодаря которому сцена развернулась прямо под открытым небом, а качественный звук позволил каждому жителю насладиться выступлениями самодеятельных артистов.

Передвижной комплекс стал настоящей точкой притяжения: у сцены собралась самая активная публика, которая громко подпевала любимым хитам и танцевала вместе с исполнителями.

На празднике села было немало детворы. Развлекала ребят ростовая кукла-зайка: она провела интересные игры и весёлые забавы.

Праздник завершился словами благодарности организаторам. Живи и процветай, Ровенка! Благополучия жителям и новых совместных проектов!

Надежда ВОЛКОВА,

зав. отделом МБУК «Добринская ЦКС».