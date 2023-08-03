25 июля свой 95-й день рождения отметила одна из старейших жительниц Дуровского сельского поселения А.С. Ящикова.

Труженица тыла, Александра Сергеевна является ровесницей нашего района, который в этом году празднует аналогичный юбилей. Родилась она в 1928 году в с. Дурово в крестьянской семье. Закончила 3 класса местной церковно-приходской школы. Вскоре отец нашей героини уехал на заработки в Иркутскую область, а через некоторое время перевёз свою семью к себе.

Репрессии 30-х годов прошлого века не обошли стороной семью Александры Сергеевны. Перед войной ее маму посадили в тюрьму на 10 лет за «критику» в адрес руководства страны, а когда грянула Великая Отечественная война, отца забрали на фронт, и на плечи юной Александры выпала ноша одной растить своих двух сестер. На тот момент ей было 14 лет. Помогали знакомые, кто чем мог.

Уже в 16 лет А.С. Ящикова была принята на работу на военный авиаремонтный завод, где хрупкая девушка научилась ремонтировать двигатели самолетов. На этом предприятии собеседница проработала до конца войны и за доблестный труд была награждена медалью.

В 1955 году Александра Сергеевна вышла замуж, а затем со своим супругом решила переехать на свою малую родину в Дурово. Здесь у нее родились еще трое детей. За их воспитание А.С. Ящикова награждена медалью материнства 1 степени.

В селе для собеседницы быстро нашлась и работа. Она долгое время трудилась свекловичницей, подменяла доярок на ферме, а перед уходом на заслуженный отдых работала на колхозной овцеферме.

Главным богатством А.С. Ящикова считает свою огромную семью. Сейчас у женщины 11 внуков, 10 правнуков и одна праправнучка. Такое количество родственников, которые регулярно приезжают к ней на праздники, трудно разместить в сельском доме, но мама и бабушка всегда рада всех видеть.

Помимо поздравлений от родных, с юбилейным днем рождения Александру Сергеевну поздравили директор филиала №4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Вадим Батышкин и глава Дуровского сельского поселения Любовь Жданова. Гости пожелали юбилярше крепкого здоровья и долголетия, передав имениннице ценные подарки от Президента России В.В. Путина и губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова.