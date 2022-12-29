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Рождественский благотворительный концерт пройдет в липецком Доме музыки

57 секунд назад
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Рождественский благотворительный концерт Камерного хора состоится 4 января в липецком Доме музыки. Средства от концерта будут переданы детскому хору Воскресной школы Христо-Рождественского кафедрального собора Липецка. Художественный руководитель и главный дирижер хора – заслуженный артист России Игорь Цилин, солирует лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталия Шабунина (сопрано).

В программу концерта вошли рождественские песнопения, духовная музыка, хоровые миниатюры, попурри на темы новогодних песен. В частности, прозвучат колядки, «Трисвятое» Татьяны Яшвили, Тропарь Рождеству Христову Сергея Дегтярёва, «Тебе поём» Сергея Рахманинова, «Кантата Домино» Марка Хаеса, «Глория» Мартина Палмери, другие произведения, включая русские народные песни. Доступна Пушкинская карта.

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