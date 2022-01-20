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В городе Усмань, во Дворце спорта «Новое поколение», состоялся Рождественский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2008-12 годов рождения.

Добринский район представляли юные дзюдоисты Добринки и села Талицкий Чамлык, которых тренирует Сергей Соболев. Наши спортсмены выступили отлично, завоевав три золотые и одну серебряную медали.

Чемпионами стали талицкие борцы: Захар Овчаров (весовая категория 34 кг), Никита Гордеев (38 кг) и Дмитрий Насонов (50 кг). «Серебро» выиграл добринец Арсений Шибаев (30 кг).

Все победители и призёры получили грамоты и медали соответствующего достоинства.