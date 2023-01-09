Третий Рождественский забег от бегового сообщества Lipetsk Running прошел в парке Металлургов в Липецке. Вместо стартовых взносов участники приносили крупы и корм для бездомных животных приюта «Дворянское гнездо». Также важным условием участия в забеге было наличие оригинального костюма. На старт вышли супергерои, Бэтмен, тигры, мышки, единороги, эльфы, Снегурочки, Деды Морозы и многие другие сказочные персонажи.

Несмотря на 25-градусный мороз, в липецком старте приняли участие более 100 атлетов. На дистанции в 4600 метров среди мужчин победителем стал Сергей Рыжанков из Старого Оскола, второе и третье места заняли Михаил Графов (Нижний Новгород) и Сергей Ожерельев (Воронеж).

У женщин на этой дистанции лучшей стала Юлия Рыжанкова (Старый Оскол), второй к финишу пришла Виктория Сундеева (Липецк), третье место у Елены Берестюковой (Липецк).

«В Липецкой области развивается спорт. Забеги вдохновляют людей на активность. Липчане регулярно выходят на пробежки. Благодаря этому, бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.