Начатое в прошлом году благоустройство бульвара влюблённых в Данкове скоро получит новый импульс. В рамках дополнительного контракта здесь появятся новые объекты. В их числе стилизованный фудкорт «Розовый остров». Несмотря на название, будет он чуть ярче, чем просто розовый – в концепции уже установленных в виде лент скамеек и шестиметровой входной арки.

Возле ЗАГСа создадут фотозону, включающую арт-объект «Гнездо» и надпись #любовь. А на противоположной стороне бульвара сделают сцену и ещё одну детскую площадку. Все работы планируют завершить к концу ноября.

Обновление бульвара было начато в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Концепция стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимого Минстроем России. Кроме того, благоустройство этого пространства поддержали сами данковчане. На онлайн-платформе, где проходило голосование, за проект отдали свой голос почти 11,5 тысячи человек.

Основные работы по преображению общественного пространства включали монтаж двух фонтанов – один с чашей, второй плоскостной – укладку яркой тротуарной плитки, установку арки в форме сердца, строительство детской площадки. Сумма контракта составила 91,7 млн рублей.

В результате экономии средств и благодаря дополнительному финансированию появилась возможность заключения второго контракта. Его величина составляет почти 62 млн рублей.

«Новые общественные пространства в небольших городах и сёлах становятся не хуже чем в крупных городах. А некоторые даже приятно удивляют необычными решениями. Мы стараемся создавать комфортные условия для жизни, работы и отдыха во всех районах региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.