Проект помощи семьям, потерявшим кормильца, пилотирует команда регионального сервисного уполномоченного (РСУ) Липецкой области. Новый сервис «Социальный навигатор Липецкой области» нацелен на информирование людей о возможностях и льготах при потере члена семьи, а также простой и более быстрый процесс получения услуг.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.

Липецкая команда РСУ организована на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Липецкой области. Проведенные экспертами исследования показали, что лишь 40% из тех, кто подал заявление на предоставление пенсии по утрате кормильца, получают положительный ответ. Остальные 60% заявителей получают отказ из-за несоответствия критериям для получения социальных льгот. «Существующие на данный момент сервисы не полностью удовлетворяют запросы людей. Многие из них не информированы даже о том, что они вообще имеют право на помощь. Цель проекта, в первую очередь, – дать людям понять, что они могут рассчитывать на поддержку, уведомить их о возможностях и правах», – рассказали в РСУ Липецкой области.

Доступ к сервису «Социальный навигатор» возможен на сайте правительства Липецкой области. Здесь житель региона получит полную и доступную информацию о выплатах и других мерах поддержки, не выходя из дома. Кроме того, с помощью специального анкетирования на сайте человек сможет заранее узнать, положена ли ему пенсия по потере кормильца или нет. В случае положительного итога можно получить дальнейшую инструкцию по действиям. По мнению команды РСУ, такое анкетирование приведет к значительному снижению доли отказов в предоставлении льгот по потере кормильца среди пользователей ресурса, а также позволит избавить жителей региона от лишних посещений организаций для сбора информации.

Проект находится в стадии завершения первого этапа пилотирования. Сейчас на сайте представлены три жизненные ситуации: «Потеря кормильца», «Мобилизованные граждане и их семьи», а также «Потеря кормильца в ходе СВО». К июню следующего года количество сценариев должно увеличиться до 30. География сервиса также будет расширена до пяти регионов России, которые уже сейчас заинтересованы в его тиражировании. Во второй половине 2023 года планируется провести интеграцию с порталом Госуслуг для применения сервиса по всей стране. «Цифровые сервисы позволяют значительно упростить получение социальных услуг. Работа по их совершенствованию, а также разработка новых продуктов обязательно будет продолжена», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.