Руки добринцев творят чудеса

В окружном Центре культуры и досуга торжественно открыли многожанровую выставку изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного творчества «Славе — не меркнуть. Традициям — жить!» в рамках областного конкурса по организации досуга населения и развитию народного творчества.

Мероприятие прошло с участием членов жюри, почётных гостей из Липецка: Ларисы Вороны, заместителя директора по развитию творчества, проектной деятельности и традиционной народной культуры ОЦКНТ, Алексея Григорьева, заслуженного работника культуры Липецкой области, художника-декоратора ОЦКНТ, Татьяны Коростелевой, заведующей отделом традиционной народной культуры и выставочной деятельности ОЦКНТ, Ирины Кошеляевой, директора ОБУДО «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова», заслуженного работника культуры Липецкой области, члена Союза педагогов-художников России, Светланы Пастуховой, старшего преподавателя кафедры изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также начальника отдела культуры администрации Добринского муниципального округа Галины Праницкой.

Более ста авторов, ставших лучшими по итогам муниципального этапа, представили свои работы от трогательных рисунков и тематических макетов до тряпичной куклы, ковроделия, лозоплетения и работ из талаша, ватных и вязаных игрушек, изделий из джутовой нити и рушников, картин, вышитых крестиком и атласными лентами.

Жюри и зрители увидели, как тончайшее кружевоплетение на коклюшках соседствует с лоскутным шитьем, резное дерево — с глиняной игрушкой, а «талицкие валенцы» — с яркими цветами из изолона и синельной проволоки. География выставки впечатляет: свои работы привезли жители Большой Плавицы, Пушкино, Дубового, Николаевки, Нижней Матрёнки, Павловки, Плавицы, Верхней Матрёнки, Березнеговатки, Сафоново, Хворостянки, Дурово, Тихвинки, Александровки, Паршиновки, Мазейки, Талицкого Чамлыка, Новочеркутино, Петровского, Демшинки, Средней Матрёнки и других населённых пунктов Добринского муниципального округа.

Особого внимания заслуживают работы знатных мастеров и художников: Т.А. Нестеровой (АРТ-резиденция «Талицкие валенцы»), Е.А. Соболевой (ДЮЦ «РИТМ»), Н.П. Владиславской (Добринская школа искусств им. Н.А. Обуховой), Е.А. Леньшиной, Т.Н. Голевой, Г.А. Зеленевой, Л.В. Широковой, Е.В. Наливкиной, А.В. Губиной, А.Д. Лёвина, В.М. Чумичёва, Л.А. Игуменовой, И.А. Кочеровой, Г.Л. Арсентьевой, М.А. Ковыльникова, А.М. Пановой, О.А. Пономарёвой, О.А. Зайцевой, М.В. Иванищевой и десятков других авторов из всех уголков родной земли — от Ровенки до Ольховки. Каждый экспонат — это частичка души и память о подвиге предков.

Во время презентации звучала музыка, демонстрировались видеоролики, а ведущая с невероятной теплотой рассказывала о ремёслах Добринского края, знакомила жюри с каждым экспонатом, представленным на выставке.

Выставка объединила не только работников Добринской ЦКС и Добринской ЦБС, но и школьников, участников проекта «Липецкое долголетие», знатных мастеров и юных художников. Отрадно видеть, что традиции в Добринском крае — это не просто наследие прошлого. Это живой, пульсирующий процесс, который продолжается благодаря золотым рукам народных умельцев и передается от наставника к ученику. За каждым стежком на рушнике, за каждым витком лозы и мазком кисти стоит человек, который бережно хранит историю своей малой родины.

Спасибо каждому художнику, каждой мастерице, кто не просто сохраняет наше культурное богатство, но и вкладывает душу в то, чтобы передать его будущим поколениям.

Надежда ВОЛКОВА,

зав.отделом МБУК «Добринская ЦКС».