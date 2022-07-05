Руководитель Азово-Черноморского территориального управления Александр Абозин посетил Липецкую область с рабочим визитом. В совещании приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв, начальник управления экологии и природных ресурсов. В ходе встречи был рассмотрен весь спектр водохозяйственных мероприятий, проводимых на территории региона, обсуждался эффективный механизм взаимодействия с Азово-Черноморским территориальным управлением.

Один из важнейших элементов процесса восстановления экосистемы водоема – зарыбление. После каждого мероприятия по расчистке, выемке донных отложений, дноуглублению водного объекта обязательно проводится выпуск рыбы. Так, после расчистки реки Воронеж в 2018-2020 годах в водоемы было выпущено почти два миллиона особей сазана. После расчистки рек Быстрая Сосна, Красивая Меча в 2022-2024 годах планируется выпустить в воду как минимум столько же мальков. «Сохранение уникальных водных объектов является одной из главных задач, предусмотренных национальным проектом «Экология», который определяет экологическую стратегию Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В регионе сформировалась практика очень бережного, внимательного отношения к состоянию водных объектов и их обитателям. Каждое экологическое восстановление водоемов сопровождается компенсацией водных биологических ресурсов», – подчеркнул Игорь Кремнёв.

В Липецкой области развиты рыбные хозяйства, которые занимаются выращиванием и реализацией различных видов рыб: карпа, толстолобика, белого амура, щуки, карася. Рыбхозы обладают всей необходимой материально-технической базой: имеются нагульные, зимовальные пруды, садки для передержки рыбы. Продукция рыбхозов поставляется во все крупные торговые сети г. Липецка, Липецкой области, г. Москва. Реализация живой рыбы в рыбхозах осуществляется круглый год. Липецкая область обладает значительным опытом в организации рыболовства: ловля рыбы считается одним из самых популярных и увлекательных способов отдыха и спорта. Поэтому после расчистки водоёма его зарыбления ждут жители каждого населенного пункта.