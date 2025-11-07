Руководитель Грязинского культиваторного завода участвует во всероссийском конкурсе «Лидеры АПК»

До окончания приёма заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проводится совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, остаётся три дня. Директор Грязинского культиваторного завода, выпускник конкурса «Лидеры России» из Липецкой области Александр Исаков, реализовавший крупнейший проект модернизации сельскохозяйственного производства, отмечает, что участие в управленческом конкурсе позволяет войти в профессиональное сообщество руководителей отрасли и обмениваться лучшими практиками в области АПК, в том числе в сфере импортозамещения и наращивания технологического суверенитета.

Заявочная кампания завершится 9 ноября в 23:59. Конкурс предназначен для российских и зарубежных руководителей в возрасте от 18 лет с управленческим опытом от двух лет и опытом работы в самых разнообразных сферах агропромышленного комплекса, в том числе в научных направлениях отрасли.

Так, Александр Исаков возглавляет ПАО «Грязинский культиваторный завод» – предприятие, специализирующееся на выпуске почвообрабатывающей техники более 60 лет. Александр реализовал крупнейший в современной истории Грязинского культиваторного завода проект модернизации производства. Суммарный объем привлеченных инвестиций превысил 250 млн руб. Кроме того, завод является участником нацпроекта «Производительность труда». С его помощью удалось сократить время сборки оборотных плугов на 270%. Орудие, которое раньше собирали за 2,5 смены, сегодня выпускают в среднем за шесть часов, и делают это не восемь, а шесть сборщиков, комментирует управленец.

В числе других управленцев Александр Исаков стал участником встречи с Президентом РФ, председателем Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным в Кремле и рассказал о своих достижениях в стратегически важной для экономики России сфере.

Конкурс «Лидеры агропромышленного сектора» направлен на поиск и поддержку перспективных руководителей агропромышленного комплекса. Участники пройдут следующие этапы: регистрация участников, дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победителей ждет обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж», а все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере АПК.

«Конкурс «Лидеры АПК» – это мощный инструмент для формирования нового поколения управленцев в агропромышленном комплексе. Уверен, что наш земляк Александр Исаков, который провел масштабную модернизацию завода и нарастил производительность в разы, достойно представит наш регион в этом проекте», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.