Управляющий директор Индустриального парка «Рождество» в с. Красное Липецкой области Андрей Резников презентовал руководству региона возможности Индустриального парка площадью 420 Га с постройками общей площадью порядка 69 тыс.кв.м.

На площадке имеется вся необходимая для производственников инфраструктура: электрическая подстанция 110/10 кВ. 20 МВт, подъездные и внутриплощадочные дороги, три корпуса, в которых возможно размещение производственных линий, котельная 6 МВт, водозаборный узел, насосная станция, очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, а также центральный распределительный пункт электроэнергии 10 кВ и газорегуляторный пункт высокого давления 8600 м№/час.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов спросил у Андрея Резникова о перспективах развития Индустриального парка и о инвесторах, которые проявляют интерес к площадке.

«Выиграет тот, кто адаптируется под современные тренды не только российского, но и мирового рынка. Одним из перспективных направлений я считаю нишу производства электромобилей. Этот сегмент рынка активно развивается во всем мире, и появляется в России (ПАО Россети имеют долгосрочную программу развития инфраструктуры для электрических зарядных станци (ЭЗС) для зарядки электромобилей и уже устанавливают ЭЗС и для коммерческого, и для легкового транспорта). В том числе, производство электромобилей позволит решить проблему выбросов СО2, снижение которых принято в рамках “Парижского соглашения”» – прокомментировал управляющий директор Индустриального парка «Рождество» Андрей Резников.

Для справки:

Еще в 2016 году профильным Министерствам (Минпромторгу России, Минфину России и Минэкономразвития России) было дано поручение представить в Правительство Российской Федерации перечень мер тарифного и нетарифного регулирования, направленных на стимулирование производства электромобилей.