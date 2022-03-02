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Руководитель муниципального бюджетного учреждения в Липецкой области признана виновной в превышении должностных полномочий

3 часа назад
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Как сообщалось ранее, прокурор Чаплыгинского района Липецкой области направил в суд уголовное дело в отношении руководителя муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания, организации питания обучающихся образовательных учреждений Чаплыгинского муниципального района», которая, превышая должностные полномочия, в период с 2016 по 2020 г. издала 9 приказов о собственном премировании при отсутствии законных оснований для этого.

В ходе расследования уголовного дела действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящее время в отношении указанного лица постановлен обвинительный приговор. Учитывая обстоятельства дела мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к штрафу в доход государства в размере в размере 250 тыс. рублей.

В полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимой причиненного бюджету материального ущерба на общую сумму 263 340 руб.

Судебное решение исполнено.

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