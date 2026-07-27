Руководитель общественного совета ветеранов СВО по Данковскому округу занесен на местную Доску почёта

В День города Данкова на главной муниципальной Доске почёта появилось новое имя. Высокого общественного признания удостоен Иван Занин — руководитель Общественного совета ветеранов СВО по Данковскому округу, офицер-разведчик и кавалер Ордена Мужества.

Для Ивана Занина эта награда стала признанием не только боевых заслуг, но и огромной работы по восстановлению и поддержке своих товарищей. За плечами ветерана — тяжелейшие ранения, полученные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Однако, вернувшись домой, он не замкнулся в себе, а нашел в себе силы не только восстановиться, но и стать опорой для других. Освоил профессию инструктора БПЛА и проводит уроки мужества. Год назад возглавил общественный совет ветеранов СВО, в рамках которого объединяет вернувшихся бойцов спецоперации. За это время показал себя как эффективный лидер, готовый протянуть руку помощи каждому участнику СВО.

«Важно, чтобы наши ребята не оставались одни. Общественные советы ветеранов СВО — это тот мост, который помогает бойцам вернуться в мирную жизнь с чувством защищённости и нужности», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.