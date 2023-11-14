Александр Мочалов признан лучшим директором года Липецкой области. Руководитель инженерно-технологической школы №27 Липецка победил в конкурсе «Директор года Липецкой области-2023». В конкурсе принимали участие руководители общеобразовательных организаций Липецкой области со стажем работы в качестве директора не менее трех лет. Очный этак конкурса прошел в Институте развития образования, он включал несколько конкурсных испытаний: «Формула успеха», «Вопрос Директору года», решение управленческих задач.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы целеустремленные и креативные управленцы», – неоднократно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам испытаний победителем стал Александр Мочалов, лауреатами конкурса признаны: директор школы села Дубовое Добринского района Людмила Пригородова, директор школы села Лавы Елецкого района Лариса Фролова. Призерами стали: директор школы №1 г. Данкова Наталья Блинова, директор школы №4 г. Грязи Ольга Брезицкая, директор школы №4 Дмитрий Демихов, директор школы №51 г. Липецка Татьяна Ленкова.