Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Евгений Шаповалов на расширенном заседании коллегии подвел итоги работы ведомства в ушедшем году и обозначил приоритетные задачи.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе заседание коллегии проходило в режиме видеоконференцсвязи. Генерал-майор юстиции отметил вклад следователей в борьбу с преступностью.

«В ушедшем году следователями расследовано 1000 преступлений, что почти на 4,5% больше, чем годом ранее, треть из которых тяжкие и особо тяжкие. Почти на 10% больше уголовных дел направлено прокурору и в суд. Возросло количество многоэпизодных дел. Эти показатели свидетельствуют в возросшей нагрузки на каждого следователя», — озвучил статистику руководитель регионального СКР.

В отчетном периоде расследовано 35 преступлений прошлых лет, из которых 22 тяжких и особо тяжких. Направлены в суд два дела об убийствах, одно о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть.

На 28% больше возбуждено уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности (рост с 127 до 163).

Возросло количество потерпевших с 932 до 2585 человек, чьи интересы и права были защищены и восстановлены в результате расследования преступлений (все 1786 участников долевого строительства получили долгожданные квартиры).

Коллектив регионального СК России ориентирован на защиту конституционных прав трудящихся. В 2021 году возбуждено 16 уголовных дел о невыплате заработной платы на сумму почти 35 млн рублей. Благодаря предпринятым в ходе следствия мерам погашена задолженность перед работниками в размере более 30 млн рублей. С целью возмещения ущерба в полном объеме арестовано имущество работодателей – должников стоимостью более 9,5 млн рублей.

Руководитель ведомства, подводя итоги работы, обозначил задачи на предстоящий год. Актуальным остается оперативное и качественное расследование уголовных дел, а также профилактика и пресечение возможных должностных злоупотреблений, коррупционных преступлений, хищений бюджетных средств в сфере госзакупок и, выделенных на реализацию национальных проектов. В ушедшем году по оконченным уголовным делам всех категорий государству возмещен причиненный в результате преступной деятельности ущерб в размере почти 270 млн рублей.

При увеличении объема работы наилучшие результаты у следователей Елецкого, Тербунского и Данковского МСО. Сотрудники этих следственных подразделений, обеспечившие оперативность и качество следственной деятельности, поощрены правами руководителя ведомства.