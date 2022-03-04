Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Евгений Владимирович Шаповалов встретился с гражданами ДНР и ЛНР, прибывшими в Липецкую область 22 февраля текущего года. Более 300 женщин с детьми и пенсионеров разместили в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клён» в Задонском районе.

Во встрече приняли участие сотрудники аппарата следственного управления и заместитель главы районной администрации. Желающих пообщаться с офицерами регионального СК России оказалось так много, что местом встречи стал актовый зал пансионата. Вынужденных переселенцев интересовали вопросы получения российского гражданства, образования детей, медицинского обслуживания, социальные выплаты и возможности возвращения на родину. В ходе общения беженцы ЛНР и ДНР выражали слова благодарности за теплый прием и комфортные условия для проживания.

«Мы бежали, чтобы не жить в подвалах, а здесь для нас создали такие комфортные условия, что хочется на вашу доброту и заботу ответить тем же. Можете рассчитывать на нашу помощь в любых вопросах», — сказала жительница Луганской Народной Республики Алла Гончарова.

Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поблагодарил присутствующих за активное содействие сотрудникам регионального следственного управления СК России в проведении процессуальных действий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях против граждан ЛНР и ДНР. Ежедневно проводятся допросы вынужденных переселенцев в качестве свидетелей, и при наличии оснований они признаются потерпевшими.

«Одна из главных наших задача на сегодняшний день — это восстановить нарушенные в результате агрессии права жителей Луганской и Донецкой народных республик. Для этого необходимо зафиксировать факты военных преступлений и сформировать доказательственную базу, что поможет привлечь виновных к ответственности», — отметил Евгений Владимирович Шаповалов.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Ирина Владимировна Переверзева рассказала присутствующим о возможности обучения в ведомственных образовательных учреждениях Следственного комитета, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Среди вынужденных переселенцев в пансионате — почти половина детей. Школьники уже сели за парты в образовательных организациях района, а для дошкольников организован детский сад, где под игровую зону приспособили зал для занятий танцами. В обустройстве места для детских игр помогли сотрудники следственного управления, приобретя ковровое покрытие, спортинвентарь и развивающие игры. Для их мам и бабушек сотрудники управления СК России по Липецкой области передали сладкие подарки и фрукты с пожеланиями здоровья, мира и благополучия.