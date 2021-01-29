26 января руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин посетил с рабочим визитом территорию резидента ОЭЗ ППТ типа «Липецк» – Елецкая площадка – ООО «Шанс Энтерпрайз», сообщили в ведомстве.

ООО «Шанс Энтерпрайз» – один из крупнейших в России и Европе производителей химических средств защиты растений. Мощность завода достигает 50 млн литров продукции в год, инвестиции в проект составили более 4 млрд. рублей. После выхода завода на проектную мощность количество рабочих мест составит более 350. Предприятие относится к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду I категории.

В ходе рабочей встречи с президентом группы компаний «Шанс» Магомедалимом Джавадовым и представителями ООО «Шанс Энтерпрайз» руководитель управления обсудил основные экологические аспекты, в том числе вопросы, связанные с деятельностью предприятия по обращению с отходами производства, и соблюдением требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности.

Алексей Карякин отметил необходимость разработки и утверждения в установленном законодательством порядке методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Также он акцентировал внимание на расширенной ответственности производителей товаров, в частности, на обязанности обеспечения утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку.