26 января руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Водоканал» города Грязи Липецкой области.

ООО «Водоканал» в г. Грязи является одним из активно развивающихся предприятий, способствующих социально-экономическому развитию региона. За время работы предприятие обеспечило стабильное предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, а также сократило аварийность на сетях, что повлияло на уменьшение потерь воды, улучшение ее качества и очистку стоков.

В ходе рабочей встречи обсуждались основные экологические проблемы города, в том числе связанные со сбросом неочищенных сточных вод предприятий в реку Байгора. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы реконструкции следующей очереди очистных сооружений.

Руководство предприятия продемонстрировало работу очистных сооружений города: механическую очистку стоков, зону денитрификации, анаэробную и аэробную зоны очистки, станцию глубокой доочистки и др.

Алексей Карякин обратил внимание руководства Водоканала на необходимость постоянного контроля качества стоков и недопущение сбросов с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.