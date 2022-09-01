ФКР Липецкой области строго контролирует качество и сроки выполнения работ. В случае недобросовестного отношения подрядными организациями к условиям договора принимает меры и в случае необходимости обращается в судебные инстанции. На данный момент начислено более 60 млн. рублей штрафов, в том числе в судебном порядке взыскивается 23 млн. рублей.

Так, мировым судом руководителям двух подрядных организаций были назначены штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей за бездействие, повлекшее невыполнение обязательств.

При капитальном ремонте крыши дома в с. Красное на ул. Октябрьская, д. 79 подрядная организация ООО «Регионстрой-48» нарушила сроки завершения работ по договору. Как пояснил генеральный директор организации, что причина невыполнения обязательств в неблагоприятных погодных условиях и росте цен на пиломатериалы. Однако, мировой суд эти доводы не посчитал основанием для освобождения его от ответственности. Договор с подрядной организацией был заключен в мае на срок, позволяющий выполнить ремонт в благоприятных погодных условиях, кроме того, подрядчику был выплачен аванс, который мог пойти на закупку стройматериалов.

ООО «Фирма-ДЕКА» нарушила сроки при капремонте водоотведения дома на ул. Зегеля, 1 в Липецке. Ее руководитель ссылается на недопуски со стороны жителей. Суд не принял доводы ответчика, так как им не были представлены доказательства принятых мер по устранению препятствий по выполнению работ.

В обоих случаях региональным фондом капитального ремонта был принят комплекс мер, чтобы понудить подрядчиков добросовестно выполнить условия договоров: проводились неоднократные переговоры, направлялись требования о выполнении работ, обращения в прокуратуру, уведомления жителям о необходимости предоставить подрядной организации допуск, предъявлялись претензии с начислением штрафов. Однако, действий от подрядных организаций не последовало. В итоге, генеральному директору ООО «Регионстрой-48» был назначен штраф в размере 173 450 рублей, а генеральному директору ООО «Фирма-ДЕКА» — 64 062 рублей.