Руководители Липецка проинспектировали ход работ на проспекте Победы

Мэр Липецка Евгения Уваркина снова проверила, как идут работы по преображению одной из главных улиц города – проспекта Победы.

Его реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в синергии с работами по капитальному ремонту фасадов домов в районе остановки транспорта «Улица Доватора», сообщает пресс-служба городской администрации.

Требование придерживаться единого стилистического решения предъявляется и магазинам, расположенным на первых этажах зданий. Задача администрации города – избавить одну из важнейших магистралей от пёстрых не сочетающихся друг с другом вывесок.

Первое, на что обратила внимание Евгения Уваркина – дома №№ 59Б и 61Б. Здесь находится множество маленьких магазинчиков, каждый из которых в своё время оформлял крыльцо на свой вкус. Как пояснил главный архитектор Липецка Михаил Бушин, теперь ситуация меняется, работы ведут все предприниматели: кладут плитку, облагораживают ступени и вывески. Единственное, о чём просят бизнесмены, – организовать совместный вывоз строительного мусора. В этом им поможет подрядчик, выполняющий капремонт дома. Сегодня такая договорённость была достигнута.





Планируется, что работы в доме №61Б займут порядка двух-трёх недель, в доме №59Б – чуть дольше – ремонт здесь начался позже. Евгения Уваркина поставила перед Михаилом Бушиным задачу усовершенствовать взаимодействие с бизнесменами и регулярно докладывать ей о ходе выполнения работ.

Вопросы у Евгении Уваркиной возникли и к предпринимателям, чьи магазины находятся в домах на чётной стороне улицы, к примеру, дом №74. Как пояснил Михаил Бушин, изначально бизнесмены фактически не шли на контакт. У каждого собственника оформлена своя входная группа, и менять что-либо они не планировали. Евгения Уваркина поручила провести работу с каждым из предпринимателей.

Переговоры ведутся и с собственниками магазинов, находящихся в доме №92. Сейчас все вывески выполнены в ярко-красном цвете. Однако у архитекторов иное видение. Ситуацию усложняет то, что один из арендаторов – супермаркет крупной торговой сети, которая оформляет все магазины по единому бренд-буку. В ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться с представителями сети в мэрии.

Еще один дом – 70Б – во время прошлого визита на проспект мэр обратила внимание на то, что дорожники перекрыли бордюром технический въезд, который обеспечивал подвоз материалов к расположенным в здании магазинам. Сегодня решение было найдено: представитель компании-подрядчика выполнит бетонную подушку и уложит плитку. За чистотой и состоянием нового покрытия обязуется следить владелец самого магазина.

– До Нового года мы планируем решить вопрос по рекламе и вывескам от Кольцевой площади и до площади Победы. Все информационные элементы должны быть выполнены в единой концепции, которая пройдёт согласование в администрации города, – подытожила Евгения Уваркина.