Руководители Липецкой области наградили лучших работников соцсферы в преддверии профессионального праздника

В преддверии профессионального праздника в театре танца «Казаки России» прошла торжественная церемония чествования работников социальной сферы региона. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков вручили награды более чем 40 специалистам, чей ежедневный труд — это помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Высокого звания «Почетный работник социальной защиты населения Липецкой области» удостоились 15 профессионалов с многолетним стажем. Среди награжденных — Надежда Анисимова (Измалковский район), Дарья Блудова (Добровский район), Надежда Боброва (Усманский район) и другие. Каждый из них посвятил служению людям не один десяток лет, помогая подопечным и внедряя новые методики ухода.

Также были вручены областные премии «Лидер-руководитель», «Лучший молодой специалист», «Лучший наставник», «Добродея», «Доброе сердце», «Призвание», «Надежда» и «Милосердие». Награды получили сотрудники центров соцзащиты, реабилитационных центров и домов-интернатов со всего региона. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов социальной службы.

В 2026 году услуги во всех формах социального обслуживания получили около 15 000 жителей Липецкой области. Примерно 2 300 человек обслуживались стационарно в реабилитационных центрах и учреждениях соцзащиты, еще около 13 000 граждан получают помощь социальных работников на дому.

Эффективным нововведением стало создание службы социальных помощников на базе 10 крупных больниц региона. Специалисты информируют пациентов о мерах поддержки, помогают в сборе и оформлении документов, консультируют по вопросам транспортировки маломобильных граждан и при необходимости привлекают психологов для бесед с родственниками.

Успешно развивается проект «Липецкое долголетие», который объединяет почти 44 000 участников старше 55 лет. Для них бесплатно доступны плавание, йога, рыбалка, скандинавская ходьба и оздоровительная гимнастика. Главы муниципалитетов предоставляют для этих занятий сотни современных, хорошо оснащенных площадок по всей области.

Материально-техническая база отрасли продолжает укрепляться. За последние пять лет отремонтировано 118 зданий учреждений соцзащиты. Только в прошлом году модернизированы корпуса центров «Седьмой лепесток», «Лесная сказка», Задонского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. После ремонта открылись жилой корпус в реабилитационном центре для детей «Мечта» и офис МФЦ в Ельце. Продолжается строительство нового жилого корпуса на 240 мест в Геронтологическом центре на улице Механизаторов в Липецке, работа ведется в рамках национального проекта «Семья», отмечают в минсоцполитики региона.

«Мы много строим, ремонтируем, внедряем цифровые сервисы. Но технологии — это всего лишь инструмент. Главное — это тепло рук и чуткость сердец наших соцработников. Спасибо за то, что вы есть», — подытожил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.