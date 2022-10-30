Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер регионального парламента Дмитрий Аверов поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Благодаря работникам автомобильного пассажирского транспорта в Липецкой области четко и бесперебойно действует могучий и слаженный механизм, который позволяет обеспечивать работу всех отраслей и предприятий нашего региона, – говорится в поздравлении. – Областная власть придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. Для этого строятся и ремонтируются дороги, обновляется подвижной состав. За последние три года областной парк пополнили около 250 новых автобусов.

Перевозчики Липецкой области обслуживают 457 регулярных маршрутов, протяженность внутриобластной маршрутной сети сегодня составляет 13,2 тысячи километров. Перевозку населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом обеспечивают 35 предприятий различных форм собственности и 26 индивидуальных предпринимателей. Только автобусы ежегодно перевозят в Липецкой области более 80 миллионов человек.

Вместе с водителями свой профессиональный праздник отмечают те, кто организует автомобильные перевозки и обслуживает машины: диспетчеры и кондукторы, инженерно-технические работники, ремонтные рабочие и механики, бухгалтеры и кассиры. Ваш нелегкий труд, ответственность и высокий профессионализм обеспечивают бесперебойный ритм нашей жизни в любую погоду. В преддверии праздника 83 лучших работника отрасли отмечены заслуженными наградами.

Дорогие друзья! Многие из вас в праздничный день на рабочих местах: за рулем автобусов, в ремонтных мастерских, за диспетчерскими пультами. Спасибо вам за добросовестный труд!».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали работникам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в добрых делах и начинаниях.