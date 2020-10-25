Руководители Липецкой области поздравили автомобилистов с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«В сфере пассажирского транспорта Липецкой области работают настоящие профессионалы, неоднократно подтверждавшие своё мастерство, – говорится в поздравлении. – Перевозка пассажиров – важная работа. Вы берёте на себя ответственность за жизни детей и взрослых, чьих-то родных и близких людей. И превосходно справляетесь с поставленной задачей.

Без профессии водителя сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности. Для такого промышленно развитого региона, как Липецкая область, ваш труд особенно важен. От бесперебойной работы транспорта зависит успешная деятельность наших предприятий.

В регионе инвестируются значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры. В этом году приобретены 32 новых газомоторных автобуса для областного центра. В следующем планируется закупка ещё 17 единиц техники для обслуживания городских маршрутов.

В преддверии праздника ведомственными и областными наградами в Липецкой области отмечен 81 работник отрасли».

Руководители региона пожелали всем автомобилистам – любителям и профессионалам – праздничного настроения, крепкого здоровья, взаимопонимания на дорогах и удачи в пути.