Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей Добринского района с Днем муниципалитета.

— Поздравляем вас с 94-й годовщиной со дня образования района! Это немалый срок для исторического пути края. Многое менялось в жизни добринцев, неизменным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Ведь это не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

В праздничный день мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые отстаивали свободу и независимость Родины. Вместе со всей страной добринцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. За мужество и отвагу звания Героя Советского Союза удостоены семь человек.

С величием ратного подвига защитников Отечества сопоставим трудовой подвиг тружеников тыла. Поражает и восхищает сила духа и стойкость женщин, стариков и детей, достойно заменивших ушедших на фронт мужчин. Вам, наши славные ветераны, в час торжества – особые слова искренней признательности за ваш вклад в Великую Победу!

В годы послевоенного подъема жители района самоотверженно восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство. За трудовые подвиги Родина отметила многих добринцев высокими наградами. Те, кто трудится сегодня на родной добринской земле, достойно продолжают дело отцов и матерей.

Добринский район – флагман областного сельхозпроизводства. Это крупный аграрно-промышленный комплекс, в который входят сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, один из крупнейших в России и Европе Добринский сахарный завод. Ежегодная прибыль предприятий аграрного сектора составляет около 1 миллиарда рублей.

На окраине Добринки завершается строительство объездной дороги, которая разгрузит сразу три улицы, освободив проезжую часть от движения большегрузного транспорта. Ее открытие запланировано на сентябрь. Район развивает кооперацию и малый бизнес, укрепляет материально-техническую базу учреждений здравоохранения, детских садов, спортивных комплексов, строит жилье для молодых врачей, учителей и работников сельского хозяйства.

Спасибо вам за труд, дорогие земляки! Уверены, что вы и в дальнейшем будете стремиться к высоким результатам в работе. Спасибо за то, что сохранили, а теперь и приумножаете славу добринской земли. Счастья вам, доброго здоровья, успехов в труде, благополучия и мира, — отметили руководители региона.