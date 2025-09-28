Руководители Липецкой области поздравили машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили жителей реигона с Днём машиностроителя.

«Машиностроение является одной из ключевых отраслей промышленности Липецкой области и вносит значительный вклад в экономику региона, обеспечивая стабильность и развитие, – говорится в поздравлении. – Липецкая машиностроительная отрасль включает более 200 предприятий. Это огромная команда профессионалов – почти 17 тысяч человек. Благодаря вашему ежедневному труду, высокому профессионализму и преданности делу наша область остаётся одним из ведущих промышленных центров страны.

В условиях современных вызовов липецкие машиностроители демонстрируют выдающиеся результаты в импортозамещении, создавая конкурентоспособную продукцию, которая не только заменяет иностранные аналоги, но и превосходит их по многим параметрам. От химических источников тока и гидравлического оборудования до бытовой и специализированной техники – ваши разработки укрепляют технологический суверенитет России.

Отдельно стоит отметить машиностроительные предприятия за системную работу по подготовке кадрового резерва. Ваше тесное взаимодействие с учебными заведениями региона – весомый вклад в будущее не только отрасли, но и всей Липецкой области. У молодых липчан появляется возможность построить успешную карьеру на родной земле, а у предприятий – получить мотивированных и хорошо подготовленных специалистов. Такой подход является залогом устойчивого развития и технологического лидерства.

В этот праздничный день желаем всем работникам машиностроительной отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных побед. Пусть ваш труд и дальше будет востребован, а предприятия продолжают динамично развиваться».