Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили аграриев региона с профессиональным праздником.

«В этот день хочется вновь сказать вам спасибо за ваш труд, за любовь к родной земле, — говорится в поздравлении. — Благодаря вам из года в год Липецкая область обеспечивает продуктами не только себя, но и соседние регионы. Вы бережно храните опыт прежних поколений и постоянно учитесь, внедряя самые передовые технологии в нашем регионе.

Мы входим в первую тройку регионов страны по производству овощей закрытого грунта, переработанного картофеля, сахара, мясосодержащих консервов, замороженных фруктов и ягод, детского питания и дрожжей. С каждым годом производим всё больше мяса и молока.

В этом году погода испытывала наших аграриев на прочность: майские заморозки, сухое лето, ни единого дождя в сентябре. Даже собрать урожай в таких условиях — уже подвиг. А добиться хороших показателей — подвиг вдвойне. И вы, дорогие труженики, смогли это сделать. Уже намолочено 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, собрано 2 млн тонн сахарной свёклы и более 800 тыс. тонн масличных культур.

Правительство России поддержало нашу инициативу о финансовой помощи хозяйствам, где этой весной от заморозков пострадали плодово-ягодные культуры. Липецкая область получит 247,7 млн рублей. Это очень важная поддержка, за которую мы благодарны.

Сельское хозяйство будет развиваться и дальше. Сегодня с уверенностью можно назвать эту отрасль высокотехнологичной. Уже создана площадка для испытания и обслуживания беспилотной агротехники, здесь же будут готовить и наших специалистов. На базе ЕГУ в 2025 году будет создан образовательный аграрный кластер. Параллельно развиваем наши села — строим и ремонтируем детские сады, поликлиники, школы, новое жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» только в этом году в Липецкой области будет построено около 70 домов.

Дорогие аграрии, ещё раз с праздником! Благодарим вас за ваш неустанный и благородный труд. Желаем вам мира, здоровья и благополучия».