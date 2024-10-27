«Благодарим вас за ваш труд, без которого сегодня невозможно представить ни один населенный пункт, ни одно предприятие, — говорится в поздравлении. — Вы выходите в рейсы, когда город еще спит, возвращаетесь домой зачастую поздней ночью. Ваш труд — это огромная ответственность за жизни и здоровье пассажиров.

Лучшие представители отрасли, по традиции, получили областные и ведомственные награды в канун праздника. Это заслуженное признание вашего вклада в развитие нашего региона.

За пять лет для Липецкой области закуплено 412 автобусов, 46 трамваев, 10 электробусов. Продолжается реконструкция трамвайного сообщения в областном центре. Мы выражаем искреннюю благодарность всем водителям и работникам отрасли за их самоотверженный труд, терпение и заботу о пассажирах. С праздником вас! Желаем здоровья, удачи и новых профессиональных достижений!»