Руководители Липецкой области поздравили работников и ветеранов нефтегазовой отрасли региона с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности региона.

«Ваш труд имеет стратегическое значение – вы обеспечиваете энергетическую безопасность и качество жизни в нашем регионе, – говорится в поздравлении. – Каждый километр новых газовых сетей – вклад в будущее Липецкой области, основа для развития промышленности, малого бизнеса и социальной сферы.

Особого внимания стоит системная работа по программе догазификаци, инициированной Президентом России. В Липецкой области заключено свыше 10,3 тысячи договоров на догазификацию, из них 94% выполнены – газопроводы построены до границ земельных участков.

Благодарим вас за ответственность, с которой вы подходите к своей работе, за готовность решать самые сложные задачи. Ваш профессионализм – это гарантия того, что Липецкая область будет динамично развиваться, оставаясь регионом с высоким качеством жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и уверенности в завтрашнем дне».