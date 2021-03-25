Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили представителей творческой интеллигенции, работников и ветеранов сферы культуры и искусства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом бережно сохраняет и популяризирует культурное наследие земли липецкой, – говорится в поздравлении. – Развитие и сохранение культуры является одним из приоритетных направлений деятельности областной власти. Инвестиции в эту сферу постоянно увеличиваются, финансовую поддержку в виде областных стипендий получают юные дарования, ежегодно лучшие работники культуры и искусства становятся лауреатами областных премий.

Липецкая область – активный участник нацпроекта «Культура», в рамках которого мы планируем провести масштабную модернизацию детских школ искусств, библиотек, домов культуры. Учреждения уже получают новое оснащение, не только в Липецке, но и в муниципалитетах. До 2024 года 39 учебных заведений получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

В этом году будет открыта ещё одна модельная библиотека. На этот раз в Добринском районе. В Ратчино Добровского района будет построен Дом культуры, а в Данкове появится виртуальный концертный зал. Всё это позволит разнообразить культурную жизнь региона и сделать жизнь населения насыщенной и интересной, а творческие работники смогут раскрыть свои таланты и реализовать новые творческие идеи.

Сегодня, как и во все времена, могущество государства определяется не только темпами экономического роста и количеством вооружения, но и богатством духовно-нравственных традиций, высоким уровнем культурного и творческого потенциала. Ваша просветительская деятельность способствует утверждению и развитию непреходящих духовных ценностей: идеалов добра, красоты, справедливости и милосердия».

Игорь Артамонов и Павел Путилин выразили искреннюю признательность и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению искусству, пожелали работникам и ветеранам сферы культуры и искусства здоровья, счастья, творческих успехов, новых интересных проектов и замыслов.