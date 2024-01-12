Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили работников органов прокуратуры региона и ветеранов ведомства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Фундамент современной российской прокуратуры заложил Петр I указом от 12 января 1722 года, – говорится в поздравлении. – И уже более трех столетий вы честно и добросовестно отстаиваете интересы государства, защищаете права и свободы человека.

Сотрудников прокурорского корпуса всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу и безупречные личные качества. Работники прокуратуры Липецкой области сохраняют и приумножают традиции самоотверженного служения Отечеству, обеспечивают соблюдение законности и правопорядка.

Под вашим контролем находятся все сферы жизни области. Без эффективной работы прокуратуры трудно было бы добиться серьезных результатов в борьбе с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, в противодействии экстремизму и защите прав несовершеннолетних. Правительство Липецкой области придает особое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации усилий всех правоохранительных структур. Благодарим вас за трудную, но крайне необходимую для общества работу!»

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали работникам и ветеранам органов прокуратуры Липецкой области дальнейших успехов в службе на благо Отечества, здоровья, мира и благополучия.