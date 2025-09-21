Руководители Липецкой области поздравили работников сферы лесного хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

«Лес – бесценное богатство, и ваша ежедневная работа по его сохранению и приумножению заслуживает большого уважения, – говорится в поздравлении. – Ваш труд требует не только профессиональных знаний, но и настоящей любви к природе, особой ответственности и терпения. Благодаря вашей работе в регионе успешно реализуются важнейшие задачи: лесовосстановление тысяч гектаров ежегодно, эффективная защита от пожаров и вредителей, рациональное использование древесных ресурсов.

Липецкая область занимает ведущие позиции в России по показателям лесовосстановления. Только в этом году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» посажено более 2 миллионов молодых деревьев, восстановлено 234 гектара вырубок.

Доброй традицией стало проведение в нашем регионе акций «Лесной десант», «Сад памяти» и «Сохраним лес». Эти события объединяют тысячи неравнодушных людей – всех, кому дорога природа родного края. С каждым годом к этим акциям присоединяется всё больше липчан. Вместе мы высаживаем молодые деревья, сохраняем зелёное богатство области для будущих поколений.

От всей души благодарим ветеранов отрасли, чей опыт и мудрость стали прочным фундаментом для современных достижений. Ваши знания и преданность делу – пример для молодого поколения сотрудников.

Желаем всем работникам сферы лесного хозяйства крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Пусть ваша важная работа приносит вам радость и удовлетворение, а наши леса продолжают радовать своим величием и красотой благодаря вашему профессионализму и заботе».