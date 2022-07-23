Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников и ветеранов сферы потребительского рынка региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Потребительский рынок является отражением экономического развития области, – говорится в поздравлении. – И основная направленность его работы – это повышение качества жизни людей, обеспечение высоких темпов экономического роста, создание потенциала для будущего развития.

Липецкая область лидирует в сфере торговли и общественного питания как по сравнению с соседними регионами, так и в целом по стране. За год оборот розничной торговли региона составил почти 306 миллиардов рублей. Среди лучших область и по продвижению товаров, отмеченных Российским Знаком качества в торговых сетях. По объему оборота розничной торговли на душу населения регион сохраняет высокие позиции в рейтинге среди областей Центрального федерального округа и среди всех субъектов Российской Федерации.

В 2022 году торговые предприятия Липецкой области еще раз доказали, что являются одними из лучших в стране. 13 победителей в восьми номинациях в престижном конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Торговля России 2022» доказывают высокий уровень развития отрасли. Из года в год вы наращиваете объемы товарооборота, применяете в работе новые прогрессивные технологии, успешно решаете вопрос потребности населения в качественных товарах, приближая показатели отрасли к международным стандартам и ведя потребительский рынок Липецкой области к высоким результатам и достижениям.

Дорогие друзья! Пусть и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на обеспечение высоких темпов развития торговли, совершенствование ее инфраструктуры, поддержку отечественного товаропроизводителя, улучшение качества сервиса, повышение престижа профессии и культуры обслуживания покупателей! От вашей компетентности, доброжелательности, а иногда просто улыбки, зависят благополучие и настроение каждого жителя области. Особых слов благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу заслуживают ветераны отрасли, которые передают молодым специалистам богатый опыт, прививают любовь и уважение к профессии».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем работникам торговли Липецкой области, а также ветеранам отрасли здоровья, благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых ярких бизнес-идей.