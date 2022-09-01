Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний и началом нового учебного года.

«Первое сентября – замечательный праздник, в этот день вновь оживают школьные классы и студенческие аудитории, – говорится в поздравлении. – Школьный порог сегодня переступили около 128 тысяч юных жителей Липецкой области.

Для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, для них наступит новый жизненный этап, наполненный интересными встречами и удивительными открытиями. Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет определяющим при выборе профессии. Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, ведь именно от вашего профессионализма, таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости, уважаемые наставники, зависит успех наших детей.

Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна как никогда. Образование становится основой для успешной карьеры и благополучной жизни. Стремительно растущий уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы – все это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Развитие образования всегда было и остается приоритетом в работе правительства региона и областного Совета депутатов.

Мы делаем все, чтобы юное поколение липчан получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию.

Желаем школьникам и студентам увлекательного путешествия в мир знаний, а учителям, преподавателям и родителям – оптимизма и взаимопонимания!».