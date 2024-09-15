Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили сотрудников и ветеранов лесной отрасли региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Работники леса – особая категория сильных, выносливых, трудолюбивых, любящих природу людей, – говорится в поздравлении. – Сегодня в лесной отрасли трудятся около 1000 жителей области. Каждый из вас ежедневно вносит свой вклад в важное и ответственное дело. Благодаря вам наш регион всегда в лидерах лесного хозяйства.

С начала 2024 года мы выполнили основной показатель нацпроекта «Экология» на 128% — на столько больше лесов в регионе было высажено, чем вырублено и погибло. Вы бережете лес — за первые восемь месяцев этого года площадь очагов вредителей и болезней сократилась на 330 гектаров. Все подразделения Лесопожарного центра оснащены техникой на 100%. Закуплены лесопатрульные комплексы, квадроциклы. Активно закупается лесохозяйственная техника для лесхозов. В ближайшее время в лесничества поступят квадрокоптеры для мониторинга лесов. Рослесхоз выбрал Липецкую область как пилотный регион для внедрения цифровых платформ по сбору и анализу данных».

Руководители региона поблагодарили сотрудников и ветеранов лесной отрасли региона за профессионализм и добросовестный труд, преданность делу и ответственность, а также пожелали здоровья, счастья и благополучия.